Brdkseniya

Выполняю работу максимально удобно для вас-качественно и в срок.
В жизни ✅бьютиспециалист.
В прошлом✅Дизайнер-продавец.
В будущем✅Успешный фрилансер и блоггер.
Выбирая мою услугу вы экономите:
1 своё время , так как не задерживаю сроки ,все четко по делу.
2 свои деньги , экономлю ваш бюджет , так как начинающий фрилансер не требует больших затрат.
3 свои нервы ,четко формирую стратегию работы, без не нужных вопросов.
Позиция по жизни : Счастливый клиент - счастливая Я.
Портфолио: Отсутствует из-за новой ступени в моей жизни - фриланс! Так как я недавно в этой сфере меня не останавливает отсутствие портфолио.
Готова развиваться в этом направлении и достигать невероятных вершин✅
Гарантии: бесплатно исправлю свои недочеты в течении 5 дней после выполнения работы.
Ответственность:
-Готова приступить к работе уже сейчас
-Выполняю работу в срок
-Довожу дело до конца
всегда на связи
Контакты :
E -mail: [email protected]
What’s App: 8(913)-296-4338 (По ватсап предпочитаю общаться в письменном виде)