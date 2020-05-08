Brdkseniya

Выбрала свободу взамен на офисную рутину

Выполняю работу максимально удобно для вас-качественно и в срок.

В жизни ✅бьютиспециалист.

В прошлом✅Дизайнер-продавец.

В будущем✅Успешный фрилансер и блоггер.

Выбирая мою услугу вы экономите :

1 своё время , так как не задерживаю сроки ,все четко по делу.

2 свои деньги , экономлю ваш бюджет , так как начинающий фрилансер не требует больших затрат.

3 свои нервы ,четко формирую стратегию работы, без не нужных вопросов.

Позиция по жизни : Счастливый клиент - счастливая Я.

Портфолио : Отсутствует из-за новой ступени в моей жизни - фриланс! Так как я недавно в этой сфере меня не останавливает отсутствие портфолио.

Готова развиваться в этом направлении и достигать невероятных вершин✅

Гарантии : бесплатно исправлю свои недочеты в течении 5 дней после выполнения работы.

Ответственность :

-Готова приступить к работе уже сейчас

-Выполняю работу в срок

-Довожу дело до конца

всегда на связи

Контакты :

E -mail: [email protected]

What’s App: 8(913)-296-4338 (По ватсап предпочитаю общаться в письменном виде)