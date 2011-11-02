Переводчик английского языка

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:

юриспруденция, деловая документация, экономика, менеджмент, финансы, разговорный язык, IT, медицина, угольная промышленность, металлургия.

Направления перевода:

английский – русский русский - английский

английский – украинский украинский – английский

ОБРАЗОВАНИЕ:

- Специалист права (диплом с отличием экономико-правового факультета, Донецкого национального университета) - 2008 г.

- Магистр права (международная степень LL.M. юридического факультета Университета Амстердама, Нидерланды) - 2006 г.

- Бакалавр права (диплом с отличием экономико-правового факультета, Донецкого национального университета) - 2005 г.

- Среднее музыкальное образование (по классу фортепиано) - 1998 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

Свободно владею программами Microsoft® Office 2007 (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint), WinRAR 3.51, Internet Explorer 8, Opera 9.60, ABBYY Lingvo 12, ABBYY FineReader 9, Acrobat Reader 8.12, Adobe Photoshop CS3 и OpenOffice.org v2.0. Высокая скорость набора текста.

Высококачественно выполняю расшифровку аудио- и видеофайлов.

Увлекаюсь Фотошоп-дизайном, пением, кино и литературой. Изучаю французский язык. С 2006 г. года занимаюсь йогой.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Профессионализм, целенаправленность, контактность, мобильность, быстрая обучаемость, дисциплина и выносливость. Постоянно работаю с носителями языка, смотрю фильмы в оригинале.