Cверстать сайт на WordPress. Будет блоков 8-10. По функционалу посмотреть портфолио (открыть в поп-ап, может быть загрузить какой-то свой документ, изменить кнопки, изменить текстовые блоки и тд). Пример сайта скину в лс.
- Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт3 года назад
Seo-продвижение сайта fabrika-zvezd.by. Какие вы видите проблемы? стоимость продвижения и устранения?Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт5 лет назад
Seo-продвижение сайта http://dgzap.by.Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Мне нужен сайт, где туристы и агенты смогут бронировать места в автобусах. Оплачивать онлайн. Для туристов и агентов свои личные кабинеты. Для примера сайт: https://www.321.by/tours/order/?trip_id=d9426859 Меня интересует: ориентировочная стоимость таких сайтов и сроки выполнения?Веб-программирование9 заявокЗакрыт6 лет назад
Сверстать сайт по макеты на С#/ASP.NET. Есть подключение к БД.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется создание Landing Page Технические требования вышлем на почтовый ящик. Есть *.psd макет.HTML-верстка48 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется создание Landing Page Технические требования вышлем на почтовый ящик.Сайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт6 лет назад
Требуется создание Landing Page Технические требования вышлем на почтовый ящик.Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт6 лет назад