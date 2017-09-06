Добрый день. Мне нужен сайт, где туристы и агенты смогут бронировать места в автобусах. Оплачивать онлайн. Для туристов и агентов свои личные кабинеты. Для примера сайт: https://www.321.by/tours/order/?trip_id=d9426859 Меня интересует: ориентировочная стоимость таких сайтов и сроки выполнения?