Breeze_wave

Профессиональный переводчик (англ., нем., рус.)

Высшее лингвистическое образование, опыт работы 3 года.

Перевод в сфере ИТ, медицины, техническая документация, статьи различной тематики, художественный перевод, написание творческих статей на заданную тему.

Хотелось бы приобрести навыки работы копирайтером, приму предложения для начинающих копирайтеров и вообще предложения по выполнению творческих работ, поскольку это обеспечивает профессиональный рост и развитие.

2005-2006 - преподаватель английского языка

2007-2008 - технический переводчик (ИТ, SOA)

2008- по настоящее время - технический переводчик (ИТ, разработка и внедрение систем)