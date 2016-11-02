BrestODD

Михаил BrestODD

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Организация дорожного движения

Разработка следующих разделов:

- организация дорожного движения;

- организация дорожного движения на период производства работ;

- проектирование дорожных знаков индивидуального проектирования;

- разработка схем маршрутного ориентирования;

- разработка проектной документации на строительство светофорных объектов;

- разработка планов координированного регулирования;

- разработка планов дислокации дорожных знаков на улицах и дорогах;

- разработка транспортных моделей на базе ПО РTV VISUM.

Согласование принятых решения со всеми заинтересованными организациями.