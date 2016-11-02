Организация дорожного движения
Разработка следующих разделов:
- организация дорожного движения;
- организация дорожного движения на период производства работ;
- проектирование дорожных знаков индивидуального проектирования;
- разработка схем маршрутного ориентирования;
- разработка проектной документации на строительство светофорных объектов;
- разработка планов координированного регулирования;
- разработка планов дислокации дорожных знаков на улицах и дорогах;
- разработка транспортных моделей на базе ПО РTV VISUM.
Согласование принятых решения со всеми заинтересованными организациями.
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