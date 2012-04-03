Контакты:

скайп: tatyanakopylenko

[email protected]

аська: 602438899

Здравствуйте)))

Занимаюсь журналистикой, в том числе веб, копирайтом и рерайтом более 12 лет. Опыт огромный, пишу уникально, грамотно, вдумчиво и быстро, на разные темы, в том числе статьи больших объемов. Пишу книги, издаюсь, мой сайт http://art-slovo.ru. Очень аккуратно и с уважением отношусь к обязательствам и договоренностям, и такого же отношения жду от заказчиков.Работаю быстро, креативно, аккуратно, грамотно, приношу трафик)))

Несколько примеров моих работ: полный цикл от разработки концепции, написания статей, редактирования, фотографий, и размещения на сайте.

Сайт специального издания "Мир женщины-2003" http://women.karelia.biz/

Сайт "Кто есть кто в Республике Карелия" http://people.mediaweb.ru/biz.fcgi?func=1201

Сайт специального издания к 300-летию Петрозаводска "Карельский Дом. Говорить на одном языке" http://house.karelia.biz/

Сайт Торгово-промышленной палаты РК http://tpprk.ru/ под моим руководством стал лауреатом Всероссийского конкурса "Золотой сайт" в номинации "Деловой сайт", 1 место регион "Северо-Запад".

Сайт "Карелия-Финляндия: добрососедство и сотрудничество" http://karelia-finland.fi/fin/index.php. После моего ухода работа сайта остановилась.

И еще несколько примеров Моих статей на разные темы:

http://tovznak.livejournal.com/35356.html

http://medznak.ru/2314-kak-pomoch-kolenyam.html

http://www.kakprosto.ru/kak-11045-kak-postavit-karbyurator

http://www.kakprosto.ru/kak-65615-kak-udalit-virus-iz-operativnoy-pamyati

http://www.kakprosto.ru/kak-64833-kak-opredelit-skorost-seti

http://www.kakprosto.ru/kak-74144-kak-poluchit-gosudarstvennuyu-podderzhku

http://www.kakprosto.ru/kak-55814-kak-vybrat-briliant

http://www.kakprosto.ru/kak-61553-kak-poluchit-socialnuyu-ipoteku

http://www.kakprosto.ru/kak-62468-kak-ustroitsya-na-rabotu-v-finlyandii

http://www.kakprosto.ru/kak-73713-kak-kupit-avtomobil-za-granicey

http://www.kakprosto.ru/kak-66173-kak-nayti-sotrudnika-dlya-raboty

http://www.kakprosto.ru/kak-61231-kak-napisat-prostuyu-igru

Также много пишу для JustLady.ru статьи на женские темы, например:

http://www.justlady.ru/fashion/17838/

http://www.justlady.ru/fitness/18608/

http://www.justlady.ru/diet/20800/

http://www.justlady.ru/diet/16921/

http://www.justlady.ru/beauty/21092/

http://www.justlady.ru/health/19998/

http://www.justlady.ru/health/18620/

http://www.justlady.ru/diet/18524/

Для меня предпочтительнее - работать с одним постоянным проектом, посвящая ему все свои мозги))) таланты и время.

Всем хорошего дня)))

скайп: tatyanakopylenko

[email protected]

аська: 602438899