Контакты:
скайп: tatyanakopylenko
аська: 602438899
Здравствуйте)))
Занимаюсь журналистикой, в том числе веб, копирайтом и рерайтом более 12 лет. Опыт огромный, пишу уникально, грамотно, вдумчиво и быстро, на разные темы, в том числе статьи больших объемов. Пишу книги, издаюсь, мой сайт http://art-slovo.ru. Очень аккуратно и с уважением отношусь к обязательствам и договоренностям, и такого же отношения жду от заказчиков.Работаю быстро, креативно, аккуратно, грамотно, приношу трафик)))
Несколько примеров моих работ: полный цикл от разработки концепции, написания статей, редактирования, фотографий, и размещения на сайте.
Сайт специального издания "Мир женщины-2003" http://women.karelia.biz/
Сайт "Кто есть кто в Республике Карелия" http://people.mediaweb.ru/biz.fcgi?func=1201
Сайт специального издания к 300-летию Петрозаводска "Карельский Дом. Говорить на одном языке" http://house.karelia.biz/
Сайт Торгово-промышленной палаты РК http://tpprk.ru/ под моим руководством стал лауреатом Всероссийского конкурса "Золотой сайт" в номинации "Деловой сайт", 1 место регион "Северо-Запад".
Сайт "Карелия-Финляндия: добрососедство и сотрудничество" http://karelia-finland.fi/fin/index.php. После моего ухода работа сайта остановилась.
И еще несколько примеров Моих статей на разные темы:
http://tovznak.livejournal.com/35356.html
http://medznak.ru/2314-kak-pomoch-kolenyam.html
http://www.kakprosto.ru/kak-11045-kak-postavit-karbyurator
http://www.kakprosto.ru/kak-65615-kak-udalit-virus-iz-operativnoy-pamyati
http://www.kakprosto.ru/kak-64833-kak-opredelit-skorost-seti
http://www.kakprosto.ru/kak-74144-kak-poluchit-gosudarstvennuyu-podderzhku
http://www.kakprosto.ru/kak-55814-kak-vybrat-briliant
http://www.kakprosto.ru/kak-61553-kak-poluchit-socialnuyu-ipoteku
http://www.kakprosto.ru/kak-62468-kak-ustroitsya-na-rabotu-v-finlyandii
http://www.kakprosto.ru/kak-73713-kak-kupit-avtomobil-za-granicey
http://www.kakprosto.ru/kak-66173-kak-nayti-sotrudnika-dlya-raboty
http://www.kakprosto.ru/kak-61231-kak-napisat-prostuyu-igru
Также много пишу для JustLady.ru статьи на женские темы, например:
http://www.justlady.ru/fashion/17838/
http://www.justlady.ru/fitness/18608/
http://www.justlady.ru/diet/20800/
http://www.justlady.ru/diet/16921/
http://www.justlady.ru/beauty/21092/
http://www.justlady.ru/health/19998/
http://www.justlady.ru/health/18620/
http://www.justlady.ru/diet/18524/
Для меня предпочтительнее - работать с одним постоянным проектом, посвящая ему все свои мозги))) таланты и время.
Всем хорошего дня)))
скайп: tatyanakopylenko
аська: 602438899