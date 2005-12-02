На данный момент заканчиваются работы по созданию дизайна и имеется утвержденная структура сайта. От вас требуется сверстать макеты и собрать сайт на базе CMS Битрикс. Просьбы к вам, господа разработчики: - Крайне желательно наличие опыта работы ...
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт18 лет назад
На данный момент заканчиваются работы по созданию дизайна и имеется подробное техническое задание на реализацию проекта. Проект должен быть создан на базе CMS Битрикс Просьбы к вам, господа разработчики: - Крайне желательно наличие опыта работы с данной ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт18 лет назад
Необходимо разработать скрипт, который бы мог публиковать часть контента сайта в формат chm. Например, нужно иметь возможность перевести в chm каталог продукции с сохранением всей иерархии и проч.Веб-программирование5 заявокЗакрыт18 лет назад
Требуется команда для разработки музыкального портала. Требования к функционалу вы можете увидеть в приложенном файле. Поскольку проект большой, в идеале хотелось бы видеть команду разработчиков. Тем не менее принимаются также индивидуальные предложения. Пожалуйста, в вашем предложении ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт18 лет назад
На удаленную работу требуется веб-программист, имеющий опыт успешной работы с CMS Bitrix (желательно наличие готовых проектов) Требования: хорошие знания php и mysql. Очень приветствуется знание других веб-технологий. Пунктуальность, аккуратность, умение быстро осваивать новые горизонты, нацеленность ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт18 лет назад