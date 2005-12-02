Требуется команда для разработки музыкального портала. Требования к функционалу вы можете увидеть в приложенном файле. Поскольку проект большой, в идеале хотелось бы видеть команду разработчиков. Тем не менее принимаются также индивидуальные предложения. Пожалуйста, в вашем предложении ...