Bright

Гость Bright

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад
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  • Разработка веб-каталога мебели

    На данный момент заканчиваются работы по созданию дизайна и имеется утвержденная структура сайта. От вас требуется сверстать макеты и собрать сайт на базе CMS Битрикс. Просьбы к вам, господа разработчики: - Крайне желательно наличие опыта работы ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Разработка корпоративного сайта

    На данный момент заканчиваются работы по созданию дизайна и имеется подробное техническое задание на реализацию проекта. Проект должен быть создан на базе CMS Битрикс Просьбы к вам, господа разработчики: - Крайне желательно наличие опыта работы с данной ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Скрипт экспорта контента сайта в формат chm

    Необходимо разработать скрипт, который бы мог публиковать часть контента сайта в формат chm. Например, нужно иметь возможность перевести в chm каталог продукции с сохранением всей иерархии и проч.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Разработка музыкального портала

    Требуется команда для разработки музыкального портала. Требования к функционалу вы можете увидеть в приложенном файле. Поскольку проект большой, в идеале хотелось бы видеть команду разработчиков. Тем не менее принимаются также индивидуальные предложения. Пожалуйста, в вашем предложении ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Веб-программист со знанием CMS Bitrix на удаленную работу

    На удаленную работу требуется веб-программист, имеющий опыт успешной работы с CMS Bitrix (желательно наличие готовых проектов) Требования: хорошие знания php и mysql. Очень приветствуется знание других веб-технологий. Пунктуальность, аккуратность, умение быстро осваивать новые горизонты, нацеленность ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    18 лет назад