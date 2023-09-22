Brigidastanislav

Станислав Бригида Brigidastanislav

 
28 летКазахстан/Астана
год на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Дизайн лендингов и многостраничных сайтов

Опытный и креативный веб-дизайнер с фокусом на создании лэндингов и многостраничных сайтов.

Я заинтересован в возможности применить свои навыки и опыт для создания впечатляющих веб-сайтов и помочь компаниям достичь своих бизнес-целей. Буду рад обсудить любые детали.

Создание привлекательных и эффективных лэндингов, ориентированных на конверсию и достижение целей бизнеса.
Разработка уникальных и интуитивно понятных пользовательских интерфейсов для многостраничных сайтов.
Использование современных инструментов и технологий веб-дизайна, Figma, Adobe Photoshop и другие.
Учет требований брендинга и создание визуально согласованного и привлекательного дизайна, соответствующего целям клиента.
Я стараюсь создавать уникальные и визуально привлекательные веб-сайты, которые не только привлекают внимание, но и обеспечивают отличный пользовательский опыт. Я внимателен к деталям, тщательно анализирую требования клиента и стремлюсь превзойти их ожидания.

Дизайн лендингаFigmaPhotoshop