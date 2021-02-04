Запись аудиороликов, рекламы, джинглов, озвучка видео

Более 4 лет работы у микрофона

Я записываю аудиоролики и озвучиваю видео. Владею всем необходимым оборудованием и навыками для профессиональной записи голоса.

Озвучиваю:

- рекламные и игровые ролики

- деловые, новостные и информационные тексты

- голосовые приветствия, IVR меню

- книги

- презентации

- приложения

и многое другое.

Выполняю работу в кратчайшие сроки. Очень люблю своё дело, поэтому выкладываюсь по максимуму.