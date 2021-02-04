Запись аудиороликов, рекламы, джинглов, озвучка видео
Более 4 лет работы у микрофона
Я записываю аудиоролики и озвучиваю видео. Владею всем необходимым оборудованием и навыками для профессиональной записи голоса.
Озвучиваю:
- рекламные и игровые ролики
- деловые, новостные и информационные тексты
- голосовые приветствия, IVR меню
- книги
- презентации
- приложения
и многое другое.
Выполняю работу в кратчайшие сроки. Очень люблю своё дело, поэтому выкладываюсь по максимуму.
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