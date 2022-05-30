Brillenstimmer

Обработка фото и видео

Здравствуйте, меня зовут Михаил.

Более трёх лет снимаю и ретуширую для фотостоков, моё портфолио: www.shutterstock.com/g/br...

Владею основами программ Lightroom и Photoshop:

- "проявка" RAW файлов (экспозиция, контрастность, баланс белого, цветокоррекция, кадрирование, резкость, шумоподавление)

- техническая ретушь (чистка от пыли, царапин и других дефектов)

- исправление геометрии и перспективы

- обтравка объектов и людей, замена фона

- добавление теней, отражений

- видеомонтаж (добавление инфографики, переходов)