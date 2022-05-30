Brillenstimmer

Обработка фото и видео
Здравствуйте, меня зовут Михаил.
Более трёх лет снимаю и ретуширую для фотостоков, моё портфолио: www.shutterstock.com/g/br...
Владею основами программ Lightroom и Photoshop:
- "проявка" RAW файлов (экспозиция, контрастность, баланс белого, цветокоррекция, кадрирование, резкость, шумоподавление)
- техническая ретушь (чистка от пыли, царапин и других дефектов)
- исправление геометрии и перспективы
- обтравка объектов и людей, замена фона
- добавление теней, отражений
- видеомонтаж (добавление инфографики, переходов)
Я против войны в Украине!