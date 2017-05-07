Brilliant888

E-mail:[email protected]
Сфера деятельности - медицина, фармацевтика
Основной вид деятельности - экстренная медицина
Опыт работы - 22 года, специалист высшей категории
Образование - высшее фармацевтическое, среднее медицинское
Дополнительные навыки - уверенный пользователь ПК со знанием программ Microsoft Office Word, Adobe Photoshop и др.
Имеется опыт работы - в написании рефератов, выполнении контрольных работ, обработке фото, транскрибации. Наберу текст, придумаю слоган.
Увлечения - музыка, игра на музыкальных инструментах, компьютер, пишу стихи
Личные качества - честность, порядочность, ответственность, исполнительность, уравновешенность,
внимательность, организованность, стремление к профессиональному росту
Вредные привычки - отсутствуют
PS: если Вы не нашли в моём описании или портфолио решение своей задачи, то это не значит, что я не способна с ней справиться.