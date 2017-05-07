Brilliant888

Ambulance in freelance

E-mail:[email protected]

Сфера деятельности - медицина, фармацевтика

Основной вид деятельности - экстренная медицина

Опыт работы - 22 года, специалист высшей категории

Образование - высшее фармацевтическое, среднее медицинское

Дополнительные навыки - уверенный пользователь ПК со знанием программ Microsoft Office Word, Adobe Photoshop и др.

Имеется опыт работы - в написании рефератов, выполнении контрольных работ, обработке фото, транскрибации. Наберу текст, придумаю слоган.

Увлечения - музыка, игра на музыкальных инструментах, компьютер, пишу стихи

Личные качества - честность, порядочность, ответственность, исполнительность, уравновешенность,

внимательность, организованность, стремление к профессиональному росту

Вредные привычки - отсутствуют

PS: если Вы не нашли в моём описании или портфолио решение своей задачи, то это не значит, что я не способна с ней справиться.