Обладаю опытом верстки, пониманием dtp-процессов,занимался спуском полос многостраничных изданий.Знаю технологию офсетной печати.Работал с дополнительными нетриадными красками.Умею технологически грамотно подготовить макет к печати.Знаю, умею, и люблю работать со всеми графическими редакторами:Adobe Illustrator, Photoshop, Corel DrawПрограммами верстки: Adobe Indesign, Quark Xpressесть опыт работы с многостраничной версткой. Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, After EffectsCorelDraw, Figma, 3ds Max