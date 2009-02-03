Журналист, копирайтер

Образование:

2006 – настоящее время - Омский Государственный Университет, филологический факультет.

Специальность: «Связи с общественностью» (5 курс)

2003 – 2006 – Омский Государственный Педагогический Университет, филологический факультет

Специальность: «Связи с общественностью»

Опыт работы:

Август 2008 – настоящее время – ООО «Идея», сайт otdohniomsk.ru, журналист в единственном числе (освещение культурных событий города, интервью с приезжающими в город знаменитостями).

Июль 2007 – ноябрь 2008 – журнал «Первый в Омске», внештатный журналист

Февраль 2007 – декабрь 2008 – газета «Комсомольская правда в Омске», корреспондент

Март 2006 – январь 2007 – газета «Образование-inform», журналист

Сентябрь 2005 – январь 2006 – журнал Classic Rock, дистанционный переводчик

Сентябрь 2005 – май 2007 – радио «Эхо Москвы в Омске», внештатный журналист (ведущая еженедельной авторской часовой передачи «Отзвуки Эха», посвященной музыке и мнтервью с музыкантами.

Дополнительная информация:

Персональный компьютер: опытный пользователь (MS Word, Excel, Power Point), опытный Интернет пользователь, основы работы с программами Sound Forge, Samplitude Professional, основы Adobe Photoshop.

Иностранные языки: английский язык (выше среднего), основы французского языка.

Во время обучения в университете была пройдена практика в газете «Биржа труда», на радио ГТРК «Иртыш», в продюсерском центре «Честь имею». Есть опыт организации концертов и их пиар-поддержки.