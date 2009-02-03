Образование:
2006 – настоящее время - Омский Государственный Университет, филологический факультет.
Специальность: «Связи с общественностью» (5 курс)
2003 – 2006 – Омский Государственный Педагогический Университет, филологический факультет
Специальность: «Связи с общественностью»
Опыт работы:
Август 2008 – настоящее время – ООО «Идея», сайт otdohniomsk.ru, журналист в единственном числе (освещение культурных событий города, интервью с приезжающими в город знаменитостями).
Июль 2007 – ноябрь 2008 – журнал «Первый в Омске», внештатный журналист
Февраль 2007 – декабрь 2008 – газета «Комсомольская правда в Омске», корреспондент
Март 2006 – январь 2007 – газета «Образование-inform», журналист
Сентябрь 2005 – январь 2006 – журнал Classic Rock, дистанционный переводчик
Сентябрь 2005 – май 2007 – радио «Эхо Москвы в Омске», внештатный журналист (ведущая еженедельной авторской часовой передачи «Отзвуки Эха», посвященной музыке и мнтервью с музыкантами.
Дополнительная информация:
Персональный компьютер: опытный пользователь (MS Word, Excel, Power Point), опытный Интернет пользователь, основы работы с программами Sound Forge, Samplitude Professional, основы Adobe Photoshop.
Иностранные языки: английский язык (выше среднего), основы французского языка.
Во время обучения в университете была пройдена практика в газете «Биржа труда», на радио ГТРК «Иртыш», в продюсерском центре «Честь имею». Есть опыт организации концертов и их пиар-поддержки.