Brodsky18

Виталий Brodsky18

 
24 годаРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Дизайн интерьера,визуализация,рабочие чертежи на заказ.

Здравствуйте,на сегодняшний день Я являюсь студентом Академии строительства и архитектуры. 

Закончил колледж строительства и архитектуры по специальности Архитектор-дизайнер.

Несколько раз выполнял заказные работы ,так что какой-никакой опыт имеется.

Из услуг могу предложить: 

1)Разработку чертежей планов зданий и сооружений 

2)Визуализация

3)Создание дизайна интерьера

4) Визуализацию зданий,сооружений и прочего по уже имеющемуся у вас материалу.

Готов работать,развиваться и получать опыт радуя вас выполненной работой)

Рассмотрю разные предложения