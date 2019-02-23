Дизайн интерьера,визуализация,рабочие чертежи на заказ.

Здравствуйте,на сегодняшний день Я являюсь студентом Академии строительства и архитектуры.

Закончил колледж строительства и архитектуры по специальности Архитектор-дизайнер.

Несколько раз выполнял заказные работы ,так что какой-никакой опыт имеется.

Из услуг могу предложить:

1)Разработку чертежей планов зданий и сооружений

2)Визуализация

3)Создание дизайна интерьера

4) Визуализацию зданий,сооружений и прочего по уже имеющемуся у вас материалу.

Готов работать,развиваться и получать опыт радуя вас выполненной работой)

Рассмотрю разные предложения