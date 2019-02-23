Дизайн интерьера,визуализация,рабочие чертежи на заказ.
Здравствуйте,на сегодняшний день Я являюсь студентом Академии строительства и архитектуры.
Закончил колледж строительства и архитектуры по специальности Архитектор-дизайнер.
Несколько раз выполнял заказные работы ,так что какой-никакой опыт имеется.
Из услуг могу предложить:
1)Разработку чертежей планов зданий и сооружений
2)Визуализация
3)Создание дизайна интерьера
4) Визуализацию зданий,сооружений и прочего по уже имеющемуся у вас материалу.
Готов работать,развиваться и получать опыт радуя вас выполненной работой)
Рассмотрю разные предложения
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