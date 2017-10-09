SEO, SMM, Контекстная реклама

Профессионально занимаюсь интернет-маркетингом с 2012 года. До этого на любительском уровне занимался развитием форумов, разработкой простых сайтов.

Работал SEO-оптимизатором в Terrasite, интернет-маркетологом в Пластилин-Арт. С апреля 2016 года работаю на фрилансе.

Предлагаю такие услуги

Поисковая оптимизация сайта (SEO)

Чтобы собрать максимально трафик с поисковых систем тщательно прорабатываю структуру сайта и анализирую текстовую составляющую. Это даёт возможность получать трафика порой в 2 раза больше, чем у конкурентов.

Этапы работ:

1. Составление семантического ядра. Даже если оно уже есть - в 90% случаев имеет смысл пересобрать.

2. Аудит сайта. Проверю ваш сайт на технические ошибки по своему чек-листу (там больше 200 пунктов)

3. В результате этих работ определяются задачи, которые необходимо решить на сайте. В большинстве случаев решение этих задач позволяет сайту занять достойные места в выдаче всех поисковых систем.

Не работаю с продвижением в поиске одностраничников. Все одностраничники построены для другого вида трафика.

Для работы нам возможно потребуются:

1. Программист.

2. Копирайтер.

3. Дизайнер.

Социальный маркетинг (SMM)

По привлечению подписчиков работаю только с ВК.

Услуги:

1. Администрирование сообществ. Разработка контента. Парсинг контента и размещение в сообществе.

2. Продажа готовых групп. Я поднимаю группу с нуля и передаю её вам.

3. Привлечение подписчиков в существующие группы.

Методы как белые (более дорогие), так и серые (более дешевые).

Работа с запрещёнными для рекламы тематиками (кальянные, вейпы).

Контекстная реклама (PPC)

Работаю с Директом. Максимальный охват поисковых запросов. НЕ РЕАЛЬНЫЙ ДИРЕКТ!!!

Настройка рекламы как на поиске, так и на РСЯ. Делаю объявления максимально кликабельными. Мои объявления показываются только заинтересованной целевой аудитории.