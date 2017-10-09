Профессионально занимаюсь интернет-маркетингом с 2012 года. До этого на любительском уровне занимался развитием форумов, разработкой простых сайтов.
Работал SEO-оптимизатором в Terrasite, интернет-маркетологом в Пластилин-Арт. С апреля 2016 года работаю на фрилансе.
Предлагаю такие услуги
Поисковая оптимизация сайта (SEO)
Чтобы собрать максимально трафик с поисковых систем тщательно прорабатываю структуру сайта и анализирую текстовую составляющую. Это даёт возможность получать трафика порой в 2 раза больше, чем у конкурентов.
Этапы работ:
1. Составление семантического ядра. Даже если оно уже есть - в 90% случаев имеет смысл пересобрать.
2. Аудит сайта. Проверю ваш сайт на технические ошибки по своему чек-листу (там больше 200 пунктов)
3. В результате этих работ определяются задачи, которые необходимо решить на сайте. В большинстве случаев решение этих задач позволяет сайту занять достойные места в выдаче всех поисковых систем.
Не работаю с продвижением в поиске одностраничников. Все одностраничники построены для другого вида трафика.
Для работы нам возможно потребуются:
1. Программист.
2. Копирайтер.
3. Дизайнер.
Социальный маркетинг (SMM)
По привлечению подписчиков работаю только с ВК.
Услуги:
1. Администрирование сообществ. Разработка контента. Парсинг контента и размещение в сообществе.
2. Продажа готовых групп. Я поднимаю группу с нуля и передаю её вам.
3. Привлечение подписчиков в существующие группы.
Методы как белые (более дорогие), так и серые (более дешевые).
Работа с запрещёнными для рекламы тематиками (кальянные, вейпы).
Контекстная реклама (PPC)
Работаю с Директом. Максимальный охват поисковых запросов. НЕ РЕАЛЬНЫЙ ДИРЕКТ!!!
Настройка рекламы как на поиске, так и на РСЯ. Делаю объявления максимально кликабельными. Мои объявления показываются только заинтересованной целевой аудитории.
- Авторынок46165 просмотров
- МРТ Сервис182 просмотра
- Группа в ВК «Кератин Honma Tokyo»204 просмотра
- МРТ Сервис211 просмотров
- Шоурум «Frederic»210 просмотров