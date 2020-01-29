Brokensyde

Павел Аникин Brokensyde

 
32 годаУкраина/Херсон
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разработка логотипа, фирменного стиля, визиток.

ОБО МНЕ:

  • ﻿ ﻿Надёжность и пунктуальность
  • ﻿ Качество работы
  • ﻿ Коммуникабельность
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:

﻿ ﻿Разработка логотипа, фирменного стиля, визиток

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ПОЧЕМУ Я:

﻿ ﻿Максимально качественный продукт.

﻿ ﻿Исполнительность и соответствие заявленным срокам.

 Внимание к деталям.

 3 варианта конечного результата.

﻿ ﻿Доброжелательность и легкость в общении.

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