Brokensyde

Разработка логотипа, фирменного стиля, визиток.
ОБО МНЕ:
- Надёжность и пунктуальность
- Качество работы
- Коммуникабельность
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Разработка логотипа, фирменного стиля, визиток
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ПОЧЕМУ Я:
Максимально качественный продукт.
Исполнительность и соответствие заявленным срокам.
Внимание к деталям.
3 варианта конечного результата.
Доброжелательность и легкость в общении.
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