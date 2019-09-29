В данный момент у нас идет разработка сайта. После нужно будет провести полную SEO-оптимизацию, чтобы по ключевым запросом тематики сайт выходил на первые страницы поисковиков. В связи с этим вопрос, сколько времени займет такая услуга ...
Роман Руденко BronzanRuBronzanRu
- Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт2 года назад
Передаём данные хостинга сайта подрядчику, они должны только посмотреть текущую структуру и ничего там не изменять. Мы должны подготовить для них договор о намерении (или что-то такое) где будет указано то что они воспользуются полученными ...Юридические услуги2 заявкиЗакрыт2 года назад
В данный момент у нас идет разработка сайта, закончим примерно через 1-1,5 месяца. После нужно будет провести полную SEO-оптимизацию, чтобы по ключевым запросом тематики сайт выходил на первые страницы поисковиков. В связи с этим вопрос, сколько ...Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо сделать ~10 иллюстраций для сайта агентства недвижимости. Иллюстрации должны быть в том стиле, в котором прикреплены файлы. Пожалуйста, укажите цены за одну иллюстрацию за которую вы готовы сделать это в растре или в векторе. Будет ...Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо настроить заново или отредактировать текущую рекламную кампанию интернет-магазина матрасов. Главная задача, как ни странно, начать получать заявки при адекватной цене за клик. Поэтому будет хорошо, если вы дадите советы/комментарии по доработке/оптимизации сайта, чтобы мы ...Контекстная реклама13 заявокЗакрыт3 года назад
Необходим копирайтер для написания статей/новостей для сайта производителя геоматериалов. Текста с приоритетом на SEO. Плюсом будет наличие текстов автодорожной или около тематики в портфолио. Необходимо написать ~5-6 статей. Ссылки для рерайтинга дам. Указывайте пожалуйста ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо интегрировать сервис Boxberry по инструкции в интернет-магазин на woocommerce, чтобы передавались данные о стоимости доставки, была возможность выбора пункта самовывоза боксберри на сайте. После оплаты данные должны вноситься в ЛК боксберри. Стоимость доставки должна ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Есть готовый сайт на opencart со стандартным шаблоном, необходимо реализовать возможность регистрации по email или телефону на выбор. На странице регистрации пользователь может зарегистрироваться либо указав только телефон, либо только emal, либо и телефон, и ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо интегрировать форму оплаты Qiwi для приёма платежей с банковских карт. Данные merchant_site и secret предоставлю, прочие необходимые данные можете запросить при личной работе. Сайт на движке Joomla, интеграцию хотя бы Qiwi WPF как тут описано ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо написать текста для следующих типов услуг на сайте https://rae-expertiza.ru [list=1][*] Оспаривание, снижение кадастровой стоимости и оценка недвижимости[*]Оценка рыночной стоимости бизнеса[*]Оценка активов и имущества предприятий[*]Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности [*]Оценка ущерба[*]Оценка эффективности инвестиционных проектов [*]Разработка бизнес-плана[/list] К ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть простой лендинг, нужно оптимизировать его по PageSpeed Insights и подключить к форме гугл капчу. Желательно сделать уже сегодня, максимум до завтра. Указывайте пожалуйста цену, которую хотите за эту работуТестирование сайтов3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо написать текста для лендинга по ремонту BMW. Главная задача от текста заставить пользователя отправить заявку, либо позвонить. Блоки, которые нужно заполнить, выделены красными рамками в файлах. Для страницы 01 - Main около 1500 символов ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть почти готовый сайт по оказанию юридических услуг. Необходимо объяснить, что лучше предпринять для его продвижения и сориентировать по цене. Ну и после соответственно заняться его продвижением.Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо сверстать адаптивный сайт по готовому дизайн-макету. Дизайн сайта приложен. Макет выполнен в Adobe XD. Пожалуйста, пишите цену и сроки, за которые вы готовы выполнить данный проект. Если для уточнения нужна еще какая-то информация, то ...HTML-верстка41 заявкаЗакрыт5 лет назад
Необходимо создать сайт по готовому дизайн макету. Все подробности описаны в docx Техническое задание. Скрины всех уникальных страниц приложены. Пожалуйста, пишите цену и сроки, за которые вы готовы выполнить данный проект. Если для уточнения нужна еще ...HTML-верстка24 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо написать временные текста и заголовки для сайта компании, профиль деятельности которой - консалтинг в области оценки. Подробнее в прикрепленных файлах. Обязательно укажите свои сроки и цену, за которую вы готовы выполнить данную работу. При наличии ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт5 лет назад