BronzanRu

Роман Руденко BronzanRu

 
28 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Оценка стоимости и времени SEO-продвижения сайта металлообработки

    В данный момент у нас идет разработка сайта. После нужно будет провести полную SEO-оптимизацию, чтобы по ключевым запросом тематики сайт выходил на первые страницы поисковиков. В связи с этим вопрос, сколько времени займет такая услуга ...

    WordPressSEO-оптимизация
    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Написать договор о намерении

    Передаём данные хостинга сайта подрядчику, они должны только посмотреть текущую структуру и ничего там не изменять. Мы должны подготовить для них договор о намерении (или что-то такое) где будет указано то что они воспользуются полученными ...

    Юридические услуги2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Оценка стоимости и времени SEO-продвижения сайта металлообработки

    В данный момент у нас идет разработка сайта, закончим примерно через 1-1,5 месяца. После нужно будет провести полную SEO-оптимизацию, чтобы по ключевым запросом тематики сайт выходил на первые страницы поисковиков. В связи с этим вопрос, сколько ...

    WordPressSEO-оптимизация
    Поисковые системы (SEO)20 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Иллюстрации для сайта агентства недвижимости

    Необходимо сделать ~10 иллюстраций для сайта агентства недвижимости. Иллюстрации должны быть в том стиле, в котором прикреплены файлы. Пожалуйста, укажите цены за одну иллюстрацию за которую вы готовы сделать это в растре или в векторе. Будет ...

    Иллюстрации и Рисунки17 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Настроить рекламу Яндекс.Директ, провести аналитику сайта

    Необходимо настроить заново или отредактировать текущую рекламную кампанию интернет-магазина матрасов. Главная задача, как ни странно, начать получать заявки при адекватной цене за клик. Поэтому будет хорошо, если вы дадите советы/комментарии по доработке/оптимизации сайта, чтобы мы ...

    Рекламная кампания
    Контекстная реклама13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Копирайт, рерайт для сайта

    Необходим копирайтер для написания статей/новостей для сайта производителя геоматериалов. Текста с приоритетом на SEO. Плюсом будет наличие текстов автодорожной или около тематики в портфолио. Необходимо написать ~5-6 статей. Ссылки для рерайтинга дам. Указывайте пожалуйста ...

    Написание статейНовости для сайта
    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Интеграция Boxberry с интернет-магазином на Woocommerce

    Необходимо интегрировать сервис Boxberry по инструкции в интернет-магазин на woocommerce, чтобы передавались данные о стоимости доставки, была возможность выбора пункта самовывоза боксберри на сайте. После оплаты данные должны вноситься в ЛК боксберри. Стоимость доставки должна ...

    WooCommerce
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Opencart - сделать регисрацию по email или телефону на выбор

    Есть готовый сайт на opencart со стандартным шаблоном, необходимо реализовать возможность регистрации по email или телефону на выбор. На странице регистрации пользователь может зарегистрироваться либо указав только телефон, либо только emal, либо и телефон, и ...

    OpenCart
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Интегрировать на сайт форму оплаты Qiwi

    Необходимо интегрировать форму оплаты Qiwi для приёма платежей с банковских карт. Данные merchant_site и secret предоставлю, прочие необходимые данные можете запросить при личной работе. Сайт на движке Joomla, интеграцию хотя бы Qiwi WPF как тут описано ...

    Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Текст для сайта консалтинговых услуг

    Необходимо написать текста для следующих типов услуг на сайте https://rae-expertiza.ru [list=1][*] Оспаривание, снижение кадастровой стоимости и оценка недвижимости[*]Оценка рыночной стоимости бизнеса[*]Оценка активов и имущества предприятий[*]Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности [*]﻿Оценка ущерба[*]Оценка эффективности инвестиционных проектов [*]Разработка бизнес-плана[/list] К ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Оптимизировать сайт и подключить recaptcha

    Есть простой лендинг, нужно оптимизировать его по PageSpeed Insights и подключить к форме гугл капчу. Желательно сделать уже сегодня, максимум до завтра. Указывайте пожалуйста цену, которую хотите за эту работу

    Тестирование сайтов3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Текст для лендинга

    Необходимо написать текста для лендинга по ремонту BMW. Главная задача от текста заставить пользователя отправить заявку, либо позвонить. Блоки, которые нужно заполнить, выделены красными рамками в файлах. Для страницы 01 - Main около 1500 символов ...

    Тексты для лендинга
    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Консультация по продвижению

    Есть почти готовый сайт по оказанию юридических услуг. Необходимо объяснить, что лучше предпринять для его продвижения и сориентировать по цене. Ну и после соответственно заняться его продвижением.

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сверстать сайт по готовому дизайн-макету

    Необходимо сверстать адаптивный сайт по готовому дизайн-макету. Дизайн сайта приложен. Макет выполнен в Adobe XD. Пожалуйста, пишите цену и сроки, за которые вы готовы выполнить данный проект. Если для уточнения нужна еще какая-то информация, то ...

    Дизайн сайта
    HTML-верстка41 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка сайта по готовому дизайн-макету

    Необходимо создать сайт по готовому дизайн макету. Все подробности описаны в docx Техническое задание. Скрины всех уникальных страниц приложены. Пожалуйста, пишите цену и сроки, за которые вы готовы выполнить данный проект. Если для уточнения нужна еще ...

    HTML-верстка24 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Временные текста и заголовки для сайта

    Необходимо написать временные текста и заголовки для сайта компании, профиль деятельности которой - консалтинг в области оценки. Подробнее в прикрепленных файлах. Обязательно укажите свои сроки и цену, за которую вы готовы выполнить данную работу. При наличии ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад