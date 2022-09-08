Писатель по призванию души

Всем привет. Меня зовут Постников Юрий. Я являюсь автором книг в таких жанрах как: Мистика, Фантастика, Фентези, Ужасы. Мною было написано уже более восьми книг, одна из которых находится в Российской Государственной Библиотеке имени Ленина. и все книги Вы можете увидеть в таких магазинах как Читай-Город, Буквоед, LitRes, Ozon, Amazon, AliExpress, Willdbires и многих других.

Так же я пишу книги, рассказы на заказ. То есть специально для Вас. И Вы можете заказать свою книгу, рассказ, стих, поздравление или же тост.