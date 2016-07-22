Brotherhood

Анастасия Бразерхуд Brotherhood

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Реставрация старого ЛОГО

    Нужно нарисовать в иллюстраторе это лого, сохранить градиенты, симметрию, так где она присутствует, воссоздать цвета, прорисовать имеющиеся в исходном варианте тонкие линии, но чтобы лого имело современный аккуратный вид - digital look (не такой потерты, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Копирайтер для написания текстов на сайт.

    Необходимо написать текст для 20 разделов на сайт о дизайне интерьеров.  Объем текста 1500-2500 символов. С использованием ключевых слов, которые мы предоставим в ТЗ.  ТЗ отправим в личном сообщении. Просим отклики присылать вместе ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайнер векторных иконок

    Требуется дизайнер для создания векторных иконок на сайте. Есть сайт: https://brother-hood.com.ua/ Слева векторные иконки. Есть второй сайт: http://www.steel-mastery.com/en Сверху иконки. Хорошо что вообще есть:) Задание: переделать иконки ...

    Иконки и Пиксель-арт14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Копирайтер по средневековой тематике

    Требуется копирайтер (желательно с историческим образованием) для написания статьи на средневековую тематику (наряды, платья, одежда Средневековья и эпохи Ренессанса). Текст без воды, для пользователя. Должна нести интерес и пользу для читателя (интересные случаи, истории, ...

    Написание статей
    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Копирайтер - английский язык

    Требуется копирайтер для написания текста, статьи и новости на английском языке. Тексты без воды, не чистое СЕО, для пользователя. Должны нести интерес и пользу для читателя. Тема: средневековая одежда, доспехи... ...

    Написание статей
    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Работа с сайтом на Bitrix

    Прошу посчитать изменения в базовый верстке страниц. И все ли возможно? То есть, это вопрос дляобсуждения.   фото прилагаю 1) Шеринг в социальные сети и возможность поделиться Через ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Копирайтер для написания мини-новостей на сайт

    Необходимо написать около 19 мини-новостей на сайт. Новости о товарах - мужской одежде. Объем новости 500-1500 символов. С использованием ключевых слов, которые мы предоставим в ТЗ. ТЗ отправим в ...

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нарисовать схемы товаров

    Мы ищем художника, который сможет создать миниатюры и рисунки для сайтов! На одном из наших сайтов необходимо нарисовать пиктограммы и схематические изображение товаров. Около пятиста рисунков.  Все подробности в личной переписке. ...

    Иллюстрации и Рисунки16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Видеосъемка коротких роликов

    Ищем видеооператора, который снимет нам коротенькие видеооролики для нашей одежды.  Длина роликов - от 4 до 16 секунд. Сниматься будет как на белом фоне, в студии, так и на улице города Киева.  Необходимо ...

    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • SEO специалист для оптимизации нового сайта

    Требуется SEO специалист для развития, продвижения и оптимизации сайта Нам необходима разработка и реализация плана SEO продвижения, оптимизации сайта.В первую очередь будет необходимо:* составить семантическое ядро (с разбивкой по частотности и ...

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

Kaptain_Nemo
46 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Реставрация старого ЛОГО
Задача внятная и интересная. Оплата своевременная и в полном объеме.
Сергей отлично справился заданием отобразить лого нашей компании, нарисованное от руки в иллюстраторе, повторил очень четко! спасибо! рекомендую!
Ответный отзыв