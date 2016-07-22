Brotherhood

Нужно нарисовать в иллюстраторе это лого, сохранить градиенты, симметрию, так где она присутствует, воссоздать цвета, прорисовать имеющиеся в исходном варианте тонкие линии, но чтобы лого имело современный аккуратный вид - digital look (не такой потерты, ...
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо написать текст для 20 разделов на сайт о дизайне интерьеров. Объем текста 1500-2500 символов. С использованием ключевых слов, которые мы предоставим в ТЗ. ТЗ отправим в личном сообщении. Просим отклики присылать вместе ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется дизайнер для создания векторных иконок на сайте. Есть сайт: https://brother-hood.com.ua/ Слева векторные иконки. Есть второй сайт: http://www.steel-mastery.com/en Сверху иконки. Хорошо что вообще есть:) Задание: переделать иконки ...Иконки и Пиксель-арт14 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется копирайтер (желательно с историческим образованием) для написания статьи на средневековую тематику (наряды, платья, одежда Средневековья и эпохи Ренессанса). Текст без воды, для пользователя. Должна нести интерес и пользу для читателя (интересные случаи, истории, ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется копирайтер для написания текста, статьи и новости на английском языке. Тексты без воды, не чистое СЕО, для пользователя. Должны нести интерес и пользу для читателя. Тема: средневековая одежда, доспехи... ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Прошу посчитать изменения в базовый верстке страниц. И все ли возможно? То есть, это вопрос дляобсуждения. фото прилагаю 1) Шеринг в социальные сети и возможность поделиться Через ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо написать около 19 мини-новостей на сайт. Новости о товарах - мужской одежде. Объем новости 500-1500 символов. С использованием ключевых слов, которые мы предоставим в ТЗ. ТЗ отправим в ...Копирайтинг27 заявокЗакрыт9 лет назад
Мы ищем художника, который сможет создать миниатюры и рисунки для сайтов! На одном из наших сайтов необходимо нарисовать пиктограммы и схематические изображение товаров. Около пятиста рисунков. Все подробности в личной переписке. ...Иллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт8 лет назад
Ищем видеооператора, который снимет нам коротенькие видеооролики для нашей одежды. Длина роликов - от 4 до 16 секунд. Сниматься будет как на белом фоне, в студии, так и на улице города Киева. Необходимо ...Видеомонтаж5 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется SEO специалист для развития, продвижения и оптимизации сайта Нам необходима разработка и реализация плана SEO продвижения, оптимизации сайта.В первую очередь будет необходимо:* составить семантическое ядро (с разбивкой по частотности и ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт9 лет назад