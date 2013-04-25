Brovik

Александр Brovik

 
43 годаУкраина/Одесса
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Анализ, аудит и продвижение сайтов.

Продвигаю бизнес в интернете - главное ведь не топ по 10 ключам или трафик из ботов, главное - чтобы сайт приносил прибыль. Именно это считаю своей целью. Если вам нужно качественное продвижение сайта - пишите!

Контакты:

скайп — Brovik_1

e-mail — [email protected]

3. Навыки:

- Отличное знание HTML и CSS;

- Начальное знание PHP и JS;

- Неплохое знание CMS Joomla, Wordpress, Prestashop;

- Знание инструментов аналитики гугла и яндекса (настройка целей, событий);

- Настройка рекламных компаний в адвордсе и директе;

- Хорошее знание основных алгоритмов поисковых систем яндекс и гугл;

- Работа с основными биржами ссылок для наращивание ссылочной массы;

- Работа с софтом: KeyCollector, CS Yazzle;

- Анализ и аудит сайтов;

- Составление сео ядра сайта с максимально целевыми запросами;

4. Личные качества:

- аналитический склад ума;

- целеустремленность;

- высокая степень стрессоустойчивости;

- ответственность;

- хорошее чувство юмора;

PHPJavascriptWordPressHTMLCSSJoomlaPrestashopАудит сайта
Отзывы заказчиков
alexdanilin
Данилин 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Нужна консультация по Prestashop
Александр - отличный специалист, был все время на связи и очень здорово помог. Рекомендую.
Приятно было пообщаться и дать консультацию вполне адекватному человеку)))
Ответный отзыв
aap
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Внутренняя оптимизация сайта
Подробно разобрали все возникшие вопросы по скайпу. Александр вник в проблемы и помог их решить. Это не шаблонные ответы, а именно то, что необходимо сделать нам, с учетом особенностей сайта. Все варианты решения он аргументировал. Немножко неудобно то, что после двухчасового разговора не осталось никаких записей, но это восполняется потом уже, в процессе воплощения всех принятых идей. Зато, решили все очень оперативно и общаться с ним очень легко :) Спасибо большое!
тест
Ответный отзыв
Поисковые системы (SEO)
1 отзыв
от $250
от 60 дней
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