Продвигаю бизнес в интернете - главное ведь не топ по 10 ключам или трафик из ботов, главное - чтобы сайт приносил прибыль. Именно это считаю своей целью. Если вам нужно качественное продвижение сайта - пишите!
Контакты:
скайп — Brovik_1
e-mail — [email protected]
3. Навыки:
- Отличное знание HTML и CSS;
- Начальное знание PHP и JS;
- Неплохое знание CMS Joomla, Wordpress, Prestashop;
- Знание инструментов аналитики гугла и яндекса (настройка целей, событий);
- Настройка рекламных компаний в адвордсе и директе;
- Хорошее знание основных алгоритмов поисковых систем яндекс и гугл;
- Работа с основными биржами ссылок для наращивание ссылочной массы;
- Работа с софтом: KeyCollector, CS Yazzle;
- Анализ и аудит сайтов;
- Составление сео ядра сайта с максимально целевыми запросами;
4. Личные качества:
- аналитический склад ума;
- целеустремленность;
- высокая степень стрессоустойчивости;
- ответственность;
- хорошее чувство юмора;