Привет. Меня зовут Борис, я помогаю бизнесу найти своих клиентов в интернете. Лидогенерация, полный цикл маркетинга.

Привет. Меня зовут Борис, я помогаю бизнесу найти своих клиентов в интернете. Занимаюсь полным циклом маркетинга. От упаковки и брендирования бизнеса до внедрения систем аналитики и построения отделов продаж.

Моя основная деятельность – лидогенерация. Это привлечение клиентов в ваш бизнес с оплатой за результат. Если у вас нет времени разбираться в тонкостях маркетинга, ведения соц-сетей, создания сайтов, ведении трафика это отличный вариант. Вы - занимаетесь бизнесом, я беру на себя всё что связано с привлечением клиентов.

Также:

- разработка и создание сайтов, интернет магазинов, посадочных страниц, лендингов;

- настройка и ведение рекламных кампаний в сети интернет;

- привлечение клиентов в бизнес, любыми доступными и законными способами;

- программирование и разработка IT-технологий;

- дизайн;

- копирайтинг;

- маркетинг и реклама;

- консалтинг (консультации) по вопросам продаж и маркетинга;

- анализ рынка по определенным сферам деятельности, разработка стратегии продвижения;

- помощь в построении отдела продаж в компании заказчика;

- внедрение различных сервисов для увеличения показателей прибыли или сокращения расходов (систем аналитики, автоматизации, учета и т.п.);

- SEO продвижение сайтов;

- другая деятельность, связанная с B2B сектором и не запрещенная законодательством РФ.