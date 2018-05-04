Brunya

Дарья Brunya

 
37 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

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    Нужно установить вордпресс вместе с самым крутым блогом по визуальной части и функционалу - от вас как установка - так и подобрать 5 вариантов блога на выбор - чтобы мы выбрали вместе основногой - который ...

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    Закрыт
    7 лет назад

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    Юридические услуги3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Составить текст для ютьюб канала по ico

    Требуется аналитик, который хорошо разбирается в теме криптовалют и ico и может еженедельно находить информацию на русском и английском языке для выпуска ютьюб роликов начните ответ с фразы "аналитик" и укажите 1 - ...

    Сценарии1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужна помощь по email маркетингу

    Требуется составить стратегию для писем приветственной серии, настроить аккаунт в мейлчиме и подписи на домене, а так же внедрить формы подписки на сайте начните ответ с фразы "имейл" и укажите 1) ваш опыт ...

    Сценарии1 заявка
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    7 лет назад