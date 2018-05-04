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- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен юрист с опытом в криптовалютах, который составлял договора для команды - по распределению токенов и мотивации, имеет типовой договор и может составить такой договор с нуля начните ответ с фразы "юрист" укажите ...Юридические услуги3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется аналитик, который хорошо разбирается в теме криптовалют и ico и может еженедельно находить информацию на русском и английском языке для выпуска ютьюб роликов начните ответ с фразы "аналитик" и укажите 1 - ...Сценарии1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Требуется составить стратегию для писем приветственной серии, настроить аккаунт в мейлчиме и подписи на домене, а так же внедрить формы подписки на сайте начните ответ с фразы "имейл" и укажите 1) ваш опыт ...Сценарии1 заявкаЗакрыт7 лет назад