3d моделлер, копирайтер, переводчик

3d моделлер, копирайтер, переводчик, IT специалист. Опыт работы в сфере моделлирования - 5 лет, копирайтиг - 2 года. Переводом занимаюсь больше 10 лет. Сделаю любую работу быстро и качественно. И дешево!