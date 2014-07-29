3d моделлер, копирайтер, переводчик
3d моделлер, копирайтер, переводчик, IT специалист. Опыт работы в сфере моделлирования - 5 лет, копирайтиг - 2 года. Переводом занимаюсь больше 10 лет. Сделаю любую работу быстро и качественно. И дешево!
Нейминг и Слоганы
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Стихи, Песни и Проза
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Редактирование и Корректура
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Переводы
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Копирайтинг
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