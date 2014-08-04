3д моделирование, 2д графика, графический дизайн

Создание и разработка оригинальных логотипов, иконок, баннеров, уникальный дизайн любой сложности и стиля, согласование с заказчиком. 3Д моделирование и прочее; логотипы, упаковки, ролики.

Быстро, качественно, со вкусом.

Работа за отзывы.

Опыт > 3 лет. Ответственный подход, высокое качество выполнения поставленной вами задачи в срок! Поиск решений, которые подойдут именно вашему бизнесу.

Преимущества:

Делаю все и отвечаю за все сам.

Не тяну резину, работаю оперативно.

Делаю все возможное в рамках проекта, по высшему уровню.

Анализирую конкурентов, рынок и предлагаю оптимальные решения.

Не использую чужие идеи, наработки, шаблоны. Так же не копирую свои собственные работы.

Храню ваши тайны, пароли и личную информацию и не передаю их третьим лицам.

Не страдаю манией величия — всегда могу договориться и понять вашу ситуацию.

Что я делаю:

Разработка, ремоделинг, и редизайн логотипов, визиток, баннеров.

3Д моделирование логотипов и тд.

Уникальный дизайн основанный на анализе рынка.

Цены:

Если для работы требуется 3Д Моделирование то цена возрастает в зависимости от сложности работы. от 10$ за 1 вариант.

От 20$ — логотип (5 вариантов).

От 20$ — визитка (5 вариантов).

От 20$ — баннер (5 вариантов).

От 20$ — флаер (5 вариантов).

Скидка 100% за положительный отзыв!

Общение:

Приватные сообщения как 1 шаг.

Скайп, hangouts, мобильный. — для детального обсуждения проекта. Даю его заказчикам лично.

E-mail — для техзаданий и переписки с заказчиками.

Фейлы:

Вы оплатили 50% и пропали — заказ актуален даже после вашего возврата через несколько лет. Предоплату я не верну, поставлю вас в очередь и выполню проект. Первоначальное рвение и горение не гарантирую.

Вы оплатили 50%, пропали и потом передумали делать проект. Предоплата будет заморожена и я гарантирую вам выполнение другой задачи в рамках этой суммы в любое время.

Вы оплатили 50% и делаете вид что вам все не нравится и требуете вернуть деньги назад — ИСКЛЮЧЕНО — работа ведется на основании вашего техзадания и если вы его решили изменить в процессе, нарастить функционал или вообще все переосмыслить — это ваши проблемы, я не настолько глуп, чтобы не понимать таких уловок. Совет — если вы любите такие штучки — никогда не работайте со мной!

Если вы не отвечаете на мои вопросы, не присылаете обещанные вами материалы и молчите месяцами, помолчу и я. Я никогда никого не преследую.