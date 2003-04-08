Bublikkk

Владимир Бублик Bublikkk

 
22 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Продвижение в Соц.Сетях

SMM продвижение ваших товаров и услуг! Таргетированная реклама

Свяжитесь со мной: @bublikkk

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Цитата:Предоставляю качественные услуги интернет-маркетинга в соц сетях, направленные на получение результата и прибыли. 

Использую только белые и легальные методы, работаю только с реальной целевой аудиторией без накруток и другого мусора.

Работаю с соц сетями: Вконтакте, Facebook, Одноклассники, Twitter, Instagram, YouTube,  Google+ и другие

Сбор и составление различных баз для e-mail и SMS рассылок .

Цитата:Предоставляемые услуги:

  • Выявление конкретных социальных сетей для более эффективного продвижения
  • Настройка и ведение таргетированной рекламы в Facebook, Instagram, Вконтакте, MyTarget 
  • Организация и ведение рекламной кампании Youtube( TrueView, Out-Stream)
  • Продвижение приложений IOS и Android в Facebook Ads
  • Создание сообществ(дизайн, оформление, первичное наполнение )
  • Ведение и поддержка сообществ (Публикация контента/постов в сообществе, полное администрирование и модерация)
  • Привлечение целевой аудитории в сообщества(новые подписчики и участники сообществ с рекламы и приглашений)
  • Организация рекламных кампаний в тематических крупных сообществах
  • Прямой целевой трафик на Ваш сайт с соц сетей
  • Оптимизация и продвижение сообществ в поиске ВК
  • Продвижение в telegram
  • Другие различные, в том числе нестандартные задачи связанные с соц сетями
Цитата:В результате сотрудничества Вы получите:
  • Увеличение узнаваемости. 
  • Повышение имиджа продукта в целом. 
  • Рост лояльности целевой аудитории. 
  • Привлечение целевой аудитории. 
  • Трафик на сайт и продажи
Контакты со мной

ЛС на сайте

http://t.me/bublikkk

e-mail: [email protected]

Так же возможна раскрутка в других соц сетях.За цену можно договориться.Действуют скидки.

Обращайтесь, задавайте вопросы, буду рад Вам помочь!