Продвижение в Соц.Сетях

SMM продвижение ваших товаров и услуг! Таргетированная реклама

Свяжитесь со мной: @bublikkk

﻿

Цитата:Предоставляю качественные услуги интернет-маркетинга в соц сетях, направленные на получение результата и прибыли.

Использую только белые и легальные методы, работаю только с реальной целевой аудиторией без накруток и другого мусора.

Работаю с соц сетями: Вконтакте, Facebook, Одноклассники, Twitter, Instagram, YouTube, Google+ и другие

Сбор и составление различных баз для e-mail и SMS рассылок .

Цитата:Предоставляемые услуги:

Выявление конкретных социальных сетей для более эффективного продвижения

Настройка и ведение таргетированной рекламы в Facebook , Instagram, Вконтакте, MyTarget

Организация и ведение рекламной кампании Youtube( TrueView, Out-Stream)

Продвижение приложений IOS и Android в Facebook Ads

Создание сообществ(дизайн, оформление, первичное наполнение )

Ведение и поддержка сообществ (Публикация контента/постов в сообществе, полное администрирование и модерация)

Привлечение целевой аудитории в сообщества(новые подписчики и участники сообществ с рекламы и приглашений)

Организация рекламных кампаний в тематических крупных сообществах

Прямой целевой трафик на Ваш сайт с соц сетей

Оптимизация и продвижение сообществ в поиске ВК

Продвижение в telegram

Другие различные, в том числе нестандартные задачи связанные с соц сетями

Увеличение узнаваемости.

Повышение имиджа продукта в целом.

Рост лояльности целевой аудитории.

Привлечение целевой аудитории.

Трафик на сайт и продажи

Цитата:Контакты со мной

ЛС на сайте

http://t.me/bublikkk

e-mail: [email protected]

Так же возможна раскрутка в других соц сетях.За цену можно договориться.Действуют скидки.

Обращайтесь, задавайте вопросы, буду рад Вам помочь!