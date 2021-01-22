Buburuza94

Ищу удаленную работу

Предоставляю следующие услуги:

- перевод несложных текстов с английского, румынского, украинского языков на русский и наоборот;

- аудио озвучка текста на английском, румынском, русском, украинском языках;

- написание стихотворений, слоганов, девизов;

- набор текста с PDF, скриншотов, JPEG в WORD;

- создание PowerPoint презентаций;

- ведение аккаунтов в соцсетях;

- обработка фото в Photoshop.

Закончила Бельцкий государственный университет им. Алеку Руссо (Молдова), специальность-филолог русского/английского языков. По специальности не работала, но во время работы в компании Нестле (с 2018 по 2020 гг.) имела возможность практиковать общение с иностранными партнерами на английском/румынском языках.

Обладаю высоким уровнем ответственности, пунктуальности и обучаемости.

Увлекаюсь путешествиями, чтением, кулинарией, мобильной фотографией.

Знаю основной набор функций в Photoshop и могу помочь с обработкой фото.

Владею основным набором офисных программ (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), а также SAP. Есть опыт работы в CRM системе.