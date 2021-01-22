Buburuza94

Предоставляю следующие услуги:
- перевод несложных текстов с английского, румынского, украинского языков на русский и наоборот;
- аудио озвучка текста на английском, румынском, русском, украинском языках;
- написание стихотворений, слоганов, девизов;
- набор текста с PDF, скриншотов, JPEG в WORD;
- создание PowerPoint презентаций;
- ведение аккаунтов в соцсетях;
- обработка фото в Photoshop.
Закончила Бельцкий государственный университет им. Алеку Руссо (Молдова), специальность-филолог русского/английского языков. По специальности не работала, но во время работы в компании Нестле (с 2018 по 2020 гг.) имела возможность практиковать общение с иностранными партнерами на английском/румынском языках.
Обладаю высоким уровнем ответственности, пунктуальности и обучаемости.
Увлекаюсь путешествиями, чтением, кулинарией, мобильной фотографией.
Знаю основной набор функций в Photoshop и могу помочь с обработкой фото.
Владею основным набором офисных программ (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), а также SAP. Есть опыт работы в CRM системе.