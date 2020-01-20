BuchminskaiaE

Переводчик англ-рус/ рус-англ

Добрый день! Меня зовут Екатерина, я переводчик с русского на английский и с английского на русский. Перевожу тексты различных тематик, включая медицину, бизнес и маркетинг,туризм, политические и судебные тексты. Есть опыт перевода сайтов, видео, субтитров к видео, резюме и мотивационных писем на английский язык. Умею переводить профили компаний и визитки. Также занимаюсь редактурой текста и рерайтом. Могу исправить английский текст, почистить его от ошибок и русского построения предложений, сделать его более удобным и корректным для иностранцев. В моей копилке работ есть интересные проекты. Например, я переводила тексты туров и экскурсий для блога https://en.nevatrip.ru, сайт конструктора лендингов http://lpmotor.ru и создала профиль компании спа-салонов в Дубаи https://www.behance.net/gallery/89122973/ company-profile-for-spa-salons-in-Dubai. Также у меня есть опыт переводов видео для американской аудитории. Я переводила тексты видео для канала Incredible Stories (https:// www.youtube.com/channel/UCqBuM9UIrYSi4zmvZAu6g0w).Мой уровень английского подтвержден сертификатом TOEFL (C1). Я закончила факультет иностранных языков РГПУ им Герцена (бакалавр). Для улучшения своего языка ездила на стажировку в Копенгаген (2017) и в данный момент учусь в магистратуре на английском языке в Бремене, Германия. Ко мне не стоит обращаться, если вы хотите перевести сложный технический текст или инструкцию к приборам, так как я не очень хорошо владею технической терминологией,поэтому мне будет сложно вам помочь.