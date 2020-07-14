Buda_ali43

Фотошоп,коррекция фото

Услуги фотошоп, качественно, быстро и недорого.

Полная конфиденциальность!

- ретушь фото

- пластика лица

- изменение фигуры

- изменение цвета глаз и волос

- цветокоррекция

- макияж на фото

- накладные элементы

КАК ПРОИСХОДИТ ЗАКАЗ:

•Вы пишите Viber,Telegram

по номеру: 097-192-10-81

Мой Instagram _lina_2114_

почта. [email protected]

(После договорённости,

Фото для работы лучше на почту)

•Пишите, что примерно хотите видеть

в будущей работе.

•Мы озвучиваем, вам точную

цену вашего заказа.

•Вы делаете предоплату (50% от цены)

на карту ПриватБанка

Мы обрабатываем ваше фото

и отправляем его вам.

•Если вас все устраивает,

вы доплачиваете оставшуюся часть цены.

•НА МЕЛКИЕ ЗАКАЗЫ ОПЛАТА 100%

•ОДЕССА - могу лично забрать и после привести работы (наличный расчёт)