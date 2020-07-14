Buda_ali43

Услуги фотошоп, качественно, быстро и недорого.
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- ретушь фото
- пластика лица
- изменение фигуры
- изменение цвета глаз и волос
- цветокоррекция
- макияж на фото
- накладные элементы
КАК ПРОИСХОДИТ ЗАКАЗ:
•Вы пишите Viber,Telegram
по номеру: 097-192-10-81
Мой Instagram _lina_2114_
почта. [email protected]
(После договорённости,
Фото для работы лучше на почту)
•Пишите, что примерно хотите видеть
в будущей работе.
•Мы озвучиваем, вам точную
цену вашего заказа.
•Вы делаете предоплату (50% от цены)
на карту ПриватБанка
Мы обрабатываем ваше фото
и отправляем его вам.
•Если вас все устраивает,
вы доплачиваете оставшуюся часть цены.
•НА МЕЛКИЕ ЗАКАЗЫ ОПЛАТА 100%
•ОДЕССА - могу лично забрать и после привести работы (наличный расчёт)