Budgeting_guru

Найду и обезврежу ветер, уносящий ваши средства не по назначению. Моя цель - рост вашей прибыли.

Добрый день, я - специалист в планировании, анализе иоптимизации бюджета с 9 летним опытом работы. Текущая работа - финансовый менеджер крупного торгового предприятия. Найду и обезврежу ветер, уносящий ваши деньги не по назначению. Предоставляю консультации частным лицам и владельцам старт-апов, малого и среднего бизнеса. Не являюсь представителем какой-либо финансовой организации; ваши интересы - мой приоритет. Моя задача - чтобы как можно большая доля вашего оборота становилась прибылью.

Hello, I am- specialist in planning, analyses and budget optimization with 9-years experience. My current job - financial managment and consultant in a big trading enterprise. I will find and work out wind, which make your money go out from your pocket, I propose consulting services to private persons, start-ups, small and medium businesses, Pay please your attention, that i am not representative of any financial organisation; your needs - are my priority. Mytask - is to increase profit to you.