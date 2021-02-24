Образование высшее. Днепропетровский инженерно-строительный институт 1965-1971. Факультет промышленного и гражданского строительства. Инженер-строитель.

Опыт работы в сфере строительства более 40 лет от инженера-проектировщика до главного инженера проектов, от мастера до руководителя предприятия.

Имею более 60 публикаций в специализированных изданиях на тему строительства, автор книги «Кровельные работы». 18 лет являюсь издателем ежемесячного строительного бюллетеня.

Владею компьютером на уровне опытного пользователя. Работаю в MS Office (Word, Outlook), опыт работы в сети Интернет (Opera, Internet Explorer, Mozilla Firefox) и с электронной почтой

(Outlook Express).

Язык: Русский, украинский.

Личные качества:профессионал с большим практическим опытом в данной области; внимательность; аккуратность; ответственность; исполнительность; творческий подход к работе; неконфликтный.