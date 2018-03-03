Buhankin

Денис Буханкин Buhankin

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Настроить сервер
приятный адекватный заказчик
Спасибо за выполненную работу, все хорошо.
Ответный отзыв