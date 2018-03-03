Нужно настроить "подписную ссылку" на ограничение по времени и cookie. Подробнее здесь: http://zerocdn.com/doc/links/ Сайт на движке DLE.
Веб-программированиенет заявок
Закрыт
6 лет назад
Нужно настроить "подписную ссылку" на ограничение по времени и cookie. Подробнее здесь: http://zerocdn.com/doc/links/ Сайт на движке DLE.
Нужен легкий, адаптивный шаблон для кино сайта.
Нужно настроить и оптимизировать новый сервер для раздачи файлов формата mp4 (скачивание, Не онлайн).
Есть сервер, на котором раздаются уже готовые видео файлы формата mp4 (скачивание, Не онлайн). Нужно либо довести его до ума: устранить проблемы и выжить максимум для поставленных задач, либо найти другой ...