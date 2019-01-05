Buhsib0909

Полное бухгалтерское сопровождение, все виды налогообложения. Оптимизация налоговой нагрузки. Отчеты в ФНС,ПФР, Минстрой,ЦБ,РФМ.

Опыт, постоянное повышение квалификации способствуют отличной организации удаленного обслуживания ООО, ИП как на общей системе налогообложения, так и на спецрежимах - УСН (6%, 15%), ЕНВД. Поможем оптимизировать налоговую нагрузку в рамках законодательства. Кроме традиционной отчетности в ФНС, ПФР, ФСС отправляем отчеты в ЦБ (для МФО), в РФМ (по 115 ФЗ), Минстрой.