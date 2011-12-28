Веб разработка

Что я могу?

Пишу сайты на PHP, MySQL с применением jQuery и ajax. Полный цикл от логотипа до программирования. Собственная CMS. Можно отдельно дизайн, вёрстку.

Что хочу?

Я не работаю за деньги. Если ваша деятельность приносит пользу людям, то сайт я сделаю вам просто так. Для полезных коммерческих сайтов предусмотрена система бартера или оплата вебмани или яндекс-деньгами, что для вас, несомненно, выгоднее, чем оплата баксами.