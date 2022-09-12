Buldakova1402

Татьяна Buldakova1402

 
42 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Buldakova

Внимательная, ответственно отношусь ко всей работе, за которую берусь. Есть опыт в наборе текстов и составлении отзывов и комментариев. Люблю работать за компьютером, печатать и редактировать тексты. Пунктуальная и дисциплинированная, целеустремленная. Ориентированность н достижение результата. Постоянно стремлюсь к самосовершенствованию и развитию. Подхожу индивидуально к каждой поставленной задаче. Надежная и порядочная, если заявка требует больше внимания, то готова работать сверхурочно, в том числе и по выходным. Трудолюбива.