Buldakova1402

Buldakova

Внимательная, ответственно отношусь ко всей работе, за которую берусь. Есть опыт в наборе текстов и составлении отзывов и комментариев. Люблю работать за компьютером, печатать и редактировать тексты. Пунктуальная и дисциплинированная, целеустремленная. Ориентированность н достижение результата. Постоянно стремлюсь к самосовершенствованию и развитию. Подхожу индивидуально к каждой поставленной задаче. Надежная и порядочная, если заявка требует больше внимания, то готова работать сверхурочно, в том числе и по выходным. Трудолюбива.