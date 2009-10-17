Опыт работы
17.10.2009 –13.05.2011
Контент менеджер сайта (удаленная работа):
- Добавление и удаление нового товара на сайт
- Распространение рекламы сайта
- В случае необходимости, поиск описание товара в интернете
dtp-верстальщик
- Подготовка документов к переводу
- Верстка уже переведенного текста по исходнику
- Форматирование текста
- Верстка и подготовка чертежей
- Верстка сайта после локализации
- Работа с базой данных
Менеджер веб проектов
- Управление проектами
- Сопровождение внутренних клиентов
- Тестирование
- Написание тех заданий
- Формирование проектной команды
Управление проектами
нет отзывов
$5/час
от $200от 15 дней
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