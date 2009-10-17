Bulgakov_Igor

Игорь Булгаков Bulgakov_Igor

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Опыт работы

17.10.2009 –13.05.2011

Контент менеджер сайта (удаленная работа):

  • Добавление и удаление нового товара на сайт
  • Распространение рекламы сайта
  • В случае необходимости, поиск описание товара в интернете
20.07.2011 - 05.04.2012

dtp-верстальщик

  • Подготовка документов к переводу
  • Верстка уже переведенного текста по исходнику
  • Форматирование текста
  • Верстка и подготовка чертежей
  • Верстка сайта после локализации
  • Работа с базой данных
05.06.2012 - 21.11.2014

Менеджер веб проектов

  • Управление проектами
  • Сопровождение внутренних клиентов
  • Тестирование
  • Написание тех заданий
  • Формирование проектной команды
Управление проектами
нет отзывов
$5/час
от $200от 15 дней
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