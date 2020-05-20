Bullets_zz

Александр Bullets_zz

 
41 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Большой опыт работы в Фотошопе . Свадебное , студийное фото

Большой опыт работы в Фотошопе . Работаю с материалом в жанре свадебного фото , студийного фото . Обтравка фото . Создание рекламных баннеров. К работе отношусь ответственно . Заказы выполняю быстро и качественно .

Обработка фотографий
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$2/час
#859