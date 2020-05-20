Большой опыт работы в Фотошопе . Свадебное , студийное фото

Большой опыт работы в Фотошопе . Работаю с материалом в жанре свадебного фото , студийного фото . Обтравка фото . Создание рекламных баннеров. К работе отношусь ответственно . Заказы выполняю быстро и качественно .