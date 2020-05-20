Большой опыт работы в Фотошопе . Свадебное , студийное фото
Большой опыт работы в Фотошопе . Работаю с материалом в жанре свадебного фото , студийного фото . Обтравка фото . Создание рекламных баннеров. К работе отношусь ответственно . Заказы выполняю быстро и качественно .
Портфолио
- Ретушь в области "Женский портрет ".38 просмотров
- Создание рекламных баннеров и рекламных листовок40 просмотров
- Обтравка фотографий31 просмотр
- Ретушь свадебных фотографий35 просмотров
Обработка фотографий
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$2/час
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