Цветокорректор, ретушер
Кацан Наталья Григорьевна
г.Киев,Глушкоова 61,1
тел.0934734347
Образование: неполное-высшее(Национальный транспортный университет;транспортные и информационные технологии).
Цель:
получение должности цветокоректор, ретушер, помощник фотографа,специалист по обработке фотографий, улучшение навыков владения графическими программами, накопление опыта в данной отрасли.
Професиональные качечтва:
Ретушь лица,тела,фотографии в целом; цветокоррекция; монтаж фото любой сложности.
Личные качества:добропорядочность, коммуникабельность, ответственность, креативность, художественный вкус.
Портфолио
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