Bulochkina

Наталья Кацан Bulochkina

 
32 годаУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Цветокорректор, ретушер

Кацан Наталья Григорьевна

г.Киев,Глушкоова 61,1

тел.0934734347

[email protected]

Образование: неполное-высшее(Национальный транспортный университет;транспортные и информационные технологии).

Цель:

получение должности цветокоректор, ретушер, помощник фотографа,специалист по обработке фотографий, улучшение навыков владения графическими программами, накопление опыта в данной отрасли.

Професиональные качечтва:

Ретушь лица,тела,фотографии в целом; цветокоррекция; монтаж фото любой сложности.

Личные качества:добропорядочность, коммуникабельность, ответственность, креативность, художественный вкус.

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