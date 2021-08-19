Buprenorphin

UI/UX designer

Навыки:

• Дизайн UX / UI (сайт, приложения для Android / iOS)

• Исследование UX, планирование, каркасное проектирование

• Адаптивный дизайн

• Каркасное проектирования веб-приложений, дизайн

Стили дизайна:

• Современный / простой

• Google Material Design (Android)

• Стиль дизайна iOS

Инструменты:

• Дизайн: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe XD, Figma

• Управление задачами: Trello

К работе подхожу максимально ответственно и профессионально. Делаю все быстро, четко.