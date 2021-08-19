Buprenorphin

Роман Максимчук BuprenorphinBuprenorphin
23 годаУкраина/Тернополь
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
UI/UX designer
Навыки:
• Дизайн UX / UI (сайт, приложения для Android / iOS)
• Исследование UX, планирование, каркасное проектирование
• Адаптивный дизайн
• Каркасное проектирования веб-приложений, дизайн
Стили дизайна:
• Современный / простой
• Google Material Design (Android)
• Стиль дизайна iOS
Инструменты:
• Дизайн: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe XD, Figma
• Управление задачами: Trello
К работе подхожу максимально ответственно и профессионально. Делаю все быстро, четко.