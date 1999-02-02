А. Денис

e-mail: [email protected]

Образование основное

Название учебного заведения: Санкт-Петербургский Государственный Университет технологии и дизайна Северо-западный институт печати

Факультет / специальность: Графика

Год окончания: 2004

Название учебного заведения: Колледж Культуры и Искусств имени Исаковского

Факультет / специальность: ДПИ

Год окончания: 1999

Опыт работы

Период работы: с 07.07.2003г. по 01.06.2007г.

Должность: Дизайнер

Название компании: ЗАО “ПЕНТАКОН”, г. Санкт - Петербург

Описание деятельности компании: динамично развивающаяся компания, образованная на базе фирм, работающих с 1995 года в сфере современных технологий обеспечения безопасности.

Должностные обязанности, функции, достижения: Разработка дизайна пользовательского интерфейса систем компании. Проектировал интерфейс таких систем как: “VideoNet”- система видео наблюдения и регистрации. Охранная система “Quest II“ Система конфигурирования “RdnStudio”. Дизайн мобильного клиента для системы видео наблюдения “VideoNet” Дизайн интерфейса инсталляционных CD дисков. Flash презентации систем. Частичная занятость в рекламном отделе (полиграфия).

Период работы: с 02.02.1999г. по 12.05. 2006г.

Работал в области веб-дизайна и полиграфии с такими студиями как: Soludium, Tom Studio, Nimax. Выполнял разовую сдельную работу для ряда других фирм.

Профессиональные навыки

Опытный дизайнер с художественным образованием в области графического дизайна. Разработка графического пользовательского интерфейса (панели, кнопки, иконки), анализ эргономики и юзабилити при проектировании. Дизайн и верстка веб-сайтов, создание и разработка оригинал-макетов полиграфической продукции, фирменного стиля, мультимедиа-презентаций. Обработка фотоизображений, анимация и мультимедиа.

Иностранные языки

Английский базовые знания (Elementary)

Знание персонального компьютера

Профессиональные навыки: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

Базовые навыки: Macromedia Flash, QuarkXPress, CorelDRAW,

Gif Movie Gear, Multimedia Builder, Page Maker, HTML, CSS