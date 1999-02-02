А. Денис
e-mail: [email protected]
Образование основное
Название учебного заведения: Санкт-Петербургский Государственный Университет технологии и дизайна Северо-западный институт печати
Факультет / специальность: Графика
Год окончания: 2004
Название учебного заведения: Колледж Культуры и Искусств имени Исаковского
Факультет / специальность: ДПИ
Год окончания: 1999
Опыт работы
Период работы: с 07.07.2003г. по 01.06.2007г.
Должность: Дизайнер
Название компании: ЗАО “ПЕНТАКОН”, г. Санкт - Петербург
Описание деятельности компании: динамично развивающаяся компания, образованная на базе фирм, работающих с 1995 года в сфере современных технологий обеспечения безопасности.
Должностные обязанности, функции, достижения: Разработка дизайна пользовательского интерфейса систем компании. Проектировал интерфейс таких систем как: “VideoNet”- система видео наблюдения и регистрации. Охранная система “Quest II“ Система конфигурирования “RdnStudio”. Дизайн мобильного клиента для системы видео наблюдения “VideoNet” Дизайн интерфейса инсталляционных CD дисков. Flash презентации систем. Частичная занятость в рекламном отделе (полиграфия).
Период работы: с 02.02.1999г. по 12.05. 2006г.
Работал в области веб-дизайна и полиграфии с такими студиями как: Soludium, Tom Studio, Nimax. Выполнял разовую сдельную работу для ряда других фирм.
Профессиональные навыки
Опытный дизайнер с художественным образованием в области графического дизайна. Разработка графического пользовательского интерфейса (панели, кнопки, иконки), анализ эргономики и юзабилити при проектировании. Дизайн и верстка веб-сайтов, создание и разработка оригинал-макетов полиграфической продукции, фирменного стиля, мультимедиа-презентаций. Обработка фотоизображений, анимация и мультимедиа.
Иностранные языки
Английский базовые знания (Elementary)
Знание персонального компьютера
Профессиональные навыки: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
Базовые навыки: Macromedia Flash, QuarkXPress, CorelDRAW,
Gif Movie Gear, Multimedia Builder, Page Maker, HTML, CSS
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