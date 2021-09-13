BurningTail

Студент-выпускник информационной специальности МГТУ им. Баумана

Предпочитаю выполнять работу в указанные сроки и с учётом указанных условий.

Занимаюсь такими профилями, как:

- Написание текстов (как в техническом, так и литературном стиле)

- Написание стихов в своём стиле или по референсам

- Программирование на Си, С++

- Работа с базами данных SQL, MySQL

- Репетиторство по физике, математике, информатике

Дополнительные качества:

- Знание программы Photoshop на хорошем уровне

- Опыт разработки приложений на Unreal Engine 4