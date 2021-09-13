BurningTail

Студент-выпускник информационной специальности МГТУ им. Баумана
Предпочитаю выполнять работу в указанные сроки и с учётом указанных условий.
Занимаюсь такими профилями, как:
- Написание текстов (как в техническом, так и литературном стиле)
- Написание стихов в своём стиле или по референсам
- Программирование на Си, С++
- Работа с базами данных SQL, MySQL
- Репетиторство по физике, математике, информатике
Дополнительные качества:
- Знание программы Photoshop на хорошем уровне
- Опыт разработки приложений на Unreal Engine 4
Действие аккаунта приостановлено!