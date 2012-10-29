глобальное проектирование соц. сетей, порталов, стартапов, Фирменный стиль

В конкурсах и тендерах не участвую!

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В соответствии с частью 4-ой Гражданского кодекса и статьей 146 Уголовного кодекса РФ любое незаконное использование объектов интеллектуальной собственности является нарушением, влекущим за собой гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность. В связи с этим на всех сайтах, с дизайном сделаным мной, обязательно наличие моих копирайтов в виде логотипа и строчки «Дизайн Ксюши Блёскиной»

Учитывая исключительные авторские права на свои работы, я оставляю за собой полное право на их демонстрацию на сайтах третьих лиц, сторонних студий, каталогов портфолио дизайнеров freelance биржах

Образование:

МГОПУ им. М.А.Шолохова, факультет Художественно-графический по специальности технология и предпринимательство *диплом

Центр компьютерного обучения "Специалист" при МГТУ им. Н.Э.Баумана курсы "Основы дизайна"

МГУ им. М.В.Ломоносова, факультет журналистики по специальности Дизайнер средств массовой информации и коммуникации *диплом

МАРХИ "3dMAx и среда обитания"

Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign