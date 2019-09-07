Bus_man_off

Александр Bus_man_off

 
39 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Дела нужно делать все свои, а не только Великие

Добрый день.

Я работаю продавцoм в одном из ритейлов. Ищу небольшие временные подработки. 

Опыт транскрибации - расшифровка маркетинговых опросов. 

Опыт контент менеджера - давний, но имела место быть работа с CMS, обработка фото(размер), написание описаний товаров - собственного изложения и внесение характеристик с сайта произодителя для интернет магазина hifitrade. 

Небольшой опыт в рекламе - модули, заголовки, слоганы. 

Обязательный, организованный, порядочный. 

С уважением, Александр 

[email protected]