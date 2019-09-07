Bus_man_off

Дела нужно делать все свои, а не только Великие

Добрый день.

Я работаю продавцoм в одном из ритейлов. Ищу небольшие временные подработки.

Опыт транскрибации - расшифровка маркетинговых опросов.

Опыт контент менеджера - давний, но имела место быть работа с CMS, обработка фото(размер), написание описаний товаров - собственного изложения и внесение характеристик с сайта произодителя для интернет магазина hifitrade.

Небольшой опыт в рекламе - модули, заголовки, слоганы.

Обязательный, организованный, порядочный.

С уважением, Александр

[email protected]