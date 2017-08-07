Профессиональный WEB-Дизайнер
Что я могу вам предложить?
- Разработка дизайна сайта (psd макета)
- Разработка сайтов любой сложности
- Разработка HTML5/CSS3 писем для рассылок
- Покупка и прикрепление доменов
- Покупка и настройка хостинга
- Установка/Перенос сайта на хостинг
Почему выбирать меня?
- Короткие сроки
- Высшее качество выполнения услуг
- Большое кол-во выполненных работ (примеры моих работ можно получить написав мне)
- Активная поддержка клиентов
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Портфолио
- Разработка HTML5/CSS 3 шаблона письма для рассылки126 просмотров