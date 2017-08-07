Bushmakin

Семен Бушмакин Bushmakin

 
32 годаРоссия/Игра
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Профессиональный WEB-Дизайнер

Что я могу вам предложить?

  • Разработка дизайна сайта (psd макета)
  • Разработка сайтов любой сложности
  • Разработка HTML5/CSS3 писем для рассылок
  • Покупка и прикрепление доменов
  • Покупка и настройка хостинга
  • Установка/Перенос сайта на хостинг

Почему выбирать меня?

  • Короткие сроки
  • Высшее качество выполнения услуг
  • Большое кол-во выполненных работ (примеры моих работ можно получить написав мне)
  • Активная поддержка клиентов
Если у вас возникли какие-либо вопросы, обращайтесь!
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