BusinDesign

Хотел бы рассказать немного о себе и что могу вам предложить.
Услуги дизайнера
Свободно владею программой Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.
Сделаю дизайн логотипа Вашей компании, флаеров, баннеров. Также занимаюсь разработкой значков для Вашего приложения.
Я:1)Разработаю несколько вариантов логотипа для вашего бренда.
2)Создам дизайн визиток , которые привлекут внимание.
3)Передам основную идею вашей компании потенциальным клиентам.
4)Задам стиль вашей компании.
Необычное и оригинальное лого навсегда закрепит положительные ассоциации с вашим брендом у ваших клиентов:)
Работаю в сфере дизайна с 2016 года
Также обработаю ваши фотографии в Photoshop за небольшую цену
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