BusinDesign

Илья Полянин BusinDesign

 
43 годаБеларусь/Минск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Хотел бы рассказать немного о себе и что могу вам предложить. 

Услуги дизайнера 

Свободно владею программой Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

Сделаю дизайн логотипа Вашей компании, флаеров, баннеров. Также занимаюсь разработкой значков для Вашего приложения. 

Я: 

1)Разработаю несколько вариантов логотипа для вашего бренда. 

2)Создам дизайн визиток , которые привлекут внимание. 

3)Передам основную идею вашей компании потенциальным клиентам. 

4)Задам стиль вашей компании. 

Необычное и оригинальное лого навсегда закрепит положительные ассоциации с вашим брендом у ваших клиентов:) 

Работаю в сфере дизайна с 2016 года

Также обработаю ваши фотографии в Photoshop за небольшую цену

IllustratorPhotoshopЛоготип для компании