BusinDesign

Хотел бы рассказать немного о себе и что могу вам предложить.

Услуги дизайнера

Свободно владею программой Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

Сделаю дизайн логотипа Вашей компании, флаеров, баннеров. Также занимаюсь разработкой значков для Вашего приложения.

Я:

1)Разработаю несколько вариантов логотипа для вашего бренда.

2)Создам дизайн визиток , которые привлекут внимание.

3)Передам основную идею вашей компании потенциальным клиентам.

4)Задам стиль вашей компании.

Необычное и оригинальное лого навсегда закрепит положительные ассоциации с вашим брендом у ваших клиентов:)

Работаю в сфере дизайна с 2016 года