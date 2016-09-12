BusinessKitchen

Станислав Пащенко BusinessKitchen

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Проект "Бизнес Кухня" готов вывести ваш бизнес на новый уровень.

Наши услуги:

- Создание продающей страницы

- Настройка автоворонки продаж

- Упаковка любого вида бизнеса под ключ

- Настройка рекламных кампаний: Яндекс, Google, Вконтакте, Facebook, Instagram, Youtube

- Настройка email маркетинга

- Создание и докрутка продающего оффера

Последние работы:

http://demo.businesscloud.pro/

http://xn--80aac2aiffdlfb6aw.xn--p1ai/

http://sergey-krasnoff.ru/

Предоставляем только качественные услуги. 

Кто хочет - быстро, дешево, и не качественно просьба не обращаться.