BusinessSidorow

Специальность Бэкенд программист Python PostgreSQL FastAPI

Специальность

Бэкенд программист Python PostgreSQL FastAPI

Информация обо мне

Всем Привет

О Себе:

Backend-разработчик, опыт работы в коммерческой разработке более трех лет, есть основы php, python, swift, go.

В свободное время занимаюсь pet-проектами, углубленно изучаю golang и другие стеки.

Мои работы:

Основной язык для работы python, на котором мною было написано немало интересных проектов, такие как парсеры различных веб-сервисов, например: авито, циан, авто, дом клик и др., так же занимался попутной разработкой микро-сервисов для парсеров на стеке Fast API Sql Alchemy (сервис для сокращения ссылок, геокодер для распознания локации и проверка работоспособности парсеров через прокси подключенный к тг-боту), Так же принимал участие в разработке сервисной архитектуры для высоконагруженных веб-проектов.

В прошлом разрабатывал сайты на php и его фреймворках. Знаю HTML, CSS и JS

Так же был опыт на CRM Bitrix24, AmoCRM и WordPress

Для Вас:

Готов проконсультировать Вас или помочь с различными проектами, а так же подобрать индивидуальный стек, под ваши нужды. На данное время, занимаюсь разработкой асинхронных тг ботов, асинхронных веб-приложений и различными парсерами.