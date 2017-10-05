КОМПЛЕКСНЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ
Создадим поток клиентов в онлайне с помощью своей головы и рук.Ваши продажи увеличатся уже через 30 ДНЕЙ.Прежде всего, мы ценим Ваше и свое время, мы разрабатываем больше, чем просто «красивый» сайт или «хорошую» рекламу. Наши услуги:
- Разработка Landing page - его основная задача доступно донести потенциальному клиенту суть продукта и ценность. Быстрый результат уже в 1 день запуска.
- Разработка корпоративного сайта - максимально удобное использование, уникальный контент вместе с дизайном позволит выделиться на фоне конкурентов и предоставит долгосрочный результат Вашей компании.
- Разработка интернет-магазина - мы продумываем каждую деталь: строим структуру страниц, карточек товара, прописываем маркетинговую составляющую и упрощаем процедуру оформления заказа и оплаты.
- Разработка мобильных и создание мобильных приложений для Android и iOS-идеальное решение для: e-commerce, продажи различных товаров и услуг. Это - тот ресурс, который позволяет продавать сразу.
- Построение отдела продаж на аутсорсе - Вам больше не надо тратить время на поиск и обучение персонала, мы подберем и обучим менеджера, который будет работать в нашем офисе.
- Формирование отдела продаж с подбором персонала и его обучением. У Вас больше не будет болеть голова, как найти настоящего продавца, мы найдем и обучим их сами.
- Внедрение CRM системы в отдел продаж - адаптация, настройка нашей CRM под Ваш бизнес; обучение Ваших сотрудников пользованию системой.
- Разработка скрипта продаж. Путем прослушивания диалогов делаем выводы, исправляем и внедряем «шаблон», по которому будут продавать Ваши менеджеры.
- Разработка «MarketingKit» презентации компании/продукта, «MarketingKit», каталогов и других POS материалов.
- SEO оптимизация, настройка контекстно-медийной и таргетированной рекламы, продвижение в социальных сетях.
мы решаем Ваши задачи, как стать №1 в Вашей нише и привлечь максимальное количество клиентов.
Больше информации и примеры работ можете посмотреть на сайте https://bz-life.com/
Портфолио
- Интернет-магазин117 просмотров
- Разработка LP и запуск рекламных каналов142 просмотра
- Разработка LР с целью увеличения количества продаж129 просмотров