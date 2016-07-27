Готовлю деловые письма для высших должностных лиц (опыт работы 2 года). Разбираюсь в IT-технологиях. Любопытный и настойчивый, стараюсь выполнять свою работу на 100% и внимателен к мелочам. Имею высшее экономическое образование в сфере управления внешнеэкономической деятельностью на предприятии. Знание английского на уровне Upper Intermidiate. Постоянно самосовершенствуюсь, много читаю научного и познавательного материала, слежу за новостями и обстановкой в мире. В планах освоить HTML язык, наработать источники для слежения за финансовыми рынками и разработать свой алгоритм торговли на них.