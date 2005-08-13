Butakov_Egor

Здравствуйте. Я предоставляю услуги переводчика (английский, украинский, русский)
Здравствуйте. Я предоставляю услуги переводчика (Английский, Украинский, Русский)
Стоимость:
С Русского на Украинский - 40грн (1000 слов); 50грн (1000 слов) литературный текст
С Украинского на Русский - 35грн (1000 слов); 45грн (1000 слов) литературный текст
С Английского на Русский - 45грн (1000 слов); 55грн (1000 слов) литературный текст
С Английского на Украинский -50грн(1000 слов); 60грн (1000 слов) литературный текст
С Русского на Английский -50грн(1000 слов); 60грн (1000 слов) литературный текст
С Украинского на Английский -50грн(1000 слов); 60грн (1000 слов) литературный текст
На связи с 11:00 до 20:00 по Киеву