Butova_smm

Продвижение и администрирование инстаграм аккаунтов

Привет, меня зовут Елена. 

Занимаюсь продвижением и ведением инста-акаунтов.

Очень люблю продвигать новенькие, свеженькие, девственные странички❤️

Разрабатываю стратегию продвижения;

✅Контент-план, отложенный постинг;

✅Упаковка профиля, дизайн ленты и хайлайтов;

✅Настраиваю таргетированную рекламу в фб и инстаграм;

✅Анализирую конкурентов прямых, косвенных, глобальных.

Работая со мной вы получаете полную информацию о продвижении каждую неделю! 

БОНУСОМ СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО в конце месяца получаете чек-лист с рекомендациями для улучшения аккаунта на следующий месяц. 

⚠️Обработка входящих заявок и взаимодействие с пользователями (ответы в директе и обработка комментариев) в пакет продвижения не входят и оплачиваются отдельно в индивидуальном порядке. ⚠️