Butova_smm

Привет, меня зовут Елена.
Занимаюсь продвижением и ведением инста-акаунтов.
Очень люблю продвигать новенькие, свеженькие, девственные странички❤️
Разрабатываю стратегию продвижения;
✅Контент-план, отложенный постинг;
✅Упаковка профиля, дизайн ленты и хайлайтов;
✅Настраиваю таргетированную рекламу в фб и инстаграм;
✅Анализирую конкурентов прямых, косвенных, глобальных.
Работая со мной вы получаете полную информацию о продвижении каждую неделю!
БОНУСОМ СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО в конце месяца получаете чек-лист с рекомендациями для улучшения аккаунта на следующий месяц.
⚠️Обработка входящих заявок и взаимодействие с пользователями (ответы в директе и обработка комментариев) в пакет продвижения не входят и оплачиваются отдельно в индивидуальном порядке. ⚠️